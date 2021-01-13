Уппсала, Швеция, 13 января 2021, 09:54 — REGNUM Шведская студия MachineGames займётся созданием новой видеоигры про Индиану Джонса. Об этом сообщалось 12 января на странице издателя Bethesda Softworks в Twitter.
https://twitter.com/bethesda/status/1349023307228704768
Исполнительным продюсером проекта выступит Тодд Говард, а помогать в разработке будет компания Lucasfilm Games. Сообщается, что в игре будет рассказана оригинальная история, не связанная с фильмами об Индиане Джонсе.
Напомним, студия MachineGames наиболее известна по созданию игр серии Wolfenstein. По слухам, сейчас в разработке находится третья часть франшизы.
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