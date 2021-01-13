Лос-Анджелес, США, , 09:36 — REGNUM Популярная игра The Sims 4 получит новый набор контента под названием «Паранормальное». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января сообщили в пресс-службе компании Electronic Arts.

Новый контент позволит геймерам строить дома с привидениями, устраивать спиритические сеансы и обучаться навыку ясновидения. «Паранормальное» добавят в игру уже 26 января 2021 года.

Напомним, The Sims 4 — это популярная видеоигра в жанре симулятора жизни от американской студии Maxis. «Паранормальное» станет уже восемнадцатым по счёту каталогом дополнительного контента для проекта.

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