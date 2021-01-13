Бразилиа, , 02:03 — REGNUM Еще 64 025 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировали в Бразилии за последние сутки, после чего общее число подобных фактов достигло 8 195 637. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 1110 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии по этой причине скончались 204 690 пациентов.

Однако 7 273 707 человек смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января власти Бразилии разрешили ввоз в страну 2 млн доз вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.

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