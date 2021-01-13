Берлин, , 01:43 — REGNUM Первый случай инфицирования штаммом коронавируса SARS-CoV-2 из ЮАР выявлен на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии, сообщается на сайте министерства по социальным делам региона.

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Речь идет о семье из района Цоллернальб, которая вернулась в ФРГ из Южно-Африканской Республики еще 13 декабря. Отмечается, что после прибытия указанные лица находились в течение пяти дней на обязательном карантине.

Изначально тесты показывали отрицательный результат. Позднее у одного из членов семьи появились симптомы коронавирусной инфекции. В настоящий момент эта форма SARS-CoV-2 обнаружена у шести человек из трех семейств, проживающих в районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января издание Bild распространило информацию о том, что режим жесткого карантина в Германии могут продлить еще на 2−2,5 месяца.

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