Санта-Моника, США, , 23:59 — REGNUM Студия Treyarch сделала намёк по поводу того, что собой будет представлять новая карта для зомби-режима игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Публикация была размещена 12 января на Twitter-странице компании.

Разработчики опубликовали «фотографию» с текстом «Это то место о котором я говорил. Аванпост Omega 25». Редакция портала Game Rant предположила, что запечатлённое на «фотографии» здание — это здание с карты «Ши Но Нума». Ожидается, что трейлер с демонстрацией игры на новой карте зомби-режима Treyarch выложит в сеть 15 января 2021 года.

https://twitter.com/Treyarch/status/1349061081369608192

Напомним, релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоялся 13 ноября 2020 года. В рамках зомби-режима геймерам предлагают объединиться в группы из четырёх человек.

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