Сараево, 12 января 2021, 21:54 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 12 января в интервью высокопоставленному представителю Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Джозепу Бореллю отказался расселить мигрантов на территории Республики Сербской, чтобы смягчить последствия гуманитарного кризиса, касающегося размещения мигрантов в Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Додик также подчеркнул, что он отказался от финансовой помощи для размещения мигрантов на территории Республики Сербской, утверждая, что за решение миграционного кризиса должен отвечать Европейский союз.
По его мнению, лучшим решением является размещение мигрантов в центре Бира в городе Бихач, который полностью оборудован и финансируется Европейским союзом.
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