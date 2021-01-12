Сараево, , 21:54 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 12 января в интервью высокопоставленному представителю Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Джозепу Бореллю отказался расселить мигрантов на территории Республики Сербской, чтобы смягчить последствия гуманитарного кризиса, касающегося размещения мигрантов в Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Додик «Я сказал, что Республика Сербская имеет право на собственную позицию по миграционному кризису и не поменяет её, то есть на территории этого энтитета не будет центров для приёма мигрантов».

Додик также подчеркнул, что он отказался от финансовой помощи для размещения мигрантов на территории Республики Сербской, утверждая, что за решение миграционного кризиса должен отвечать Европейский союз.

Додик «Европейский союз воодушевил на иммиграцию в свои страны миллионы человек, а затем поставил заборы на границах, что говорит о пренебрежительном отношении к мигрантам, и это является исключительно проблемой Союза, а не нашей».

По его мнению, лучшим решением является размещение мигрантов в центре Бира в городе Бихач, который полностью оборудован и финансируется Европейским союзом.

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