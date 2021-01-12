Москва, 12 января 2021, 18:05 — REGNUM Апелляцию подал протодиакон Андрей Кураев на решение Епархиального суда Москвы о лишении его церковного сана, говорится на его странице в Facebook.
Кураев 12 января разместил в паблике текст апелляции, направленной патриарху Кириллу. В своём обращении к главе РПЦ священник просит пересмотреть судебное решение.
Он аргументировал своё несогласие с решением суда тем, что оно должно было быть принято «не позднее одного месяца со дня вынесения епархиальным архиереем распоряжения о передаче дела в епархиальный суд». Но о таком решении патриарха Кураеву не известно.
Затем он указал на то, что, согласно решению суда, «были выявлены следующие цитаты, носящие характер церковного правонарушения».
Но, отмечает священник, Савва сделал не заявление, а сообщение (они различаются в «Положении о суде»). Кураев добавил, что «в остальном суд опирался на некие анонимные «заявления», и я так и не узнал, кто же именно является истцом и «заявителем» в процессе против меня».
Также Кураев отметил, что суд не дал ему времени ознакомиться с обвинением, «не принял во внимание и даже не упомянул» предыдущие извинения священника перед семьёй протоиерея [Александра] Агейкина и митрополитом Тихоном (Емельяновым), незаконно запретил пользоваться телефоном, компьютером, интернетом во время заседания, резко ограничив право Кураева на защиту.
Он добавил, что его безосновательно обвинили в клевете.
https://www.facebook.com/diak.kuraev/posts/4214865988541463
Напомним, 29 декабря 2020 г. церковный суд вынес решение лишить Кураева сана. Чтобы вердикт вступил в силу, соответствующее решение должен принять патриарх Кирилл.
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