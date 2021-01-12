Москва, , 18:05 — REGNUM Апелляцию подал протодиакон Андрей Кураев на решение Епархиального суда Москвы о лишении его церковного сана, говорится на его странице в Facebook.

Кураев 12 января разместил в паблике текст апелляции, направленной патриарху Кириллу. В своём обращении к главе РПЦ священник просит пересмотреть судебное решение.

Он аргументировал своё несогласие с решением суда тем, что оно должно было быть принято «не позднее одного месяца со дня вынесения епархиальным архиереем распоряжения о передаче дела в епархиальный суд». Но о таком решении патриарха Кураеву не известно.

Затем он указал на то, что, согласно решению суда, «были выявлены следующие цитаты, носящие характер церковного правонарушения».

Валуйский Савва». Кураев «Однако ни одного заявителя на суде не было, и ни о ком из них не упомянуто в решении суда. Единственный упомянутый в решении человек, обратившийся к патриарху (а не к суду), — это епископ».

Но, отмечает священник, Савва сделал не заявление, а сообщение (они различаются в «Положении о суде»). Кураев добавил, что «в остальном суд опирался на некие анонимные «заявления», и я так и не узнал, кто же именно является истцом и «заявителем» в процессе против меня».

Также Кураев отметил, что суд не дал ему времени ознакомиться с обвинением, «не принял во внимание и даже не упомянул» предыдущие извинения священника перед семьёй протоиерея [Александра] Агейкина и митрополитом Тихоном (Емельяновым), незаконно запретил пользоваться телефоном, компьютером, интернетом во время заседания, резко ограничив право Кураева на защиту.

Кураев «Однако суд приписал мне деяния, совершённые не мною: слова, сказанные журналистом, бравшим у меня интервью, а также слова из пришедших ко мне писем, причём суд не учёл моё задекларированное несогласие с этими письмами».

Он добавил, что его безосновательно обвинили в клевете.

https://www.facebook.com/diak.kuraev/posts/4214865988541463

Напомним, 29 декабря 2020 г. церковный суд вынес решение лишить Кураева сана. Чтобы вердикт вступил в силу, соответствующее решение должен принять патриарх Кирилл.

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