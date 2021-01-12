Москва, , 18:02 — REGNUM Рост числа исков в России о защите интеллектуальных прав имеет простое объяснение. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Александр Карабанов.

Он привёл данные статистики, по которым в России растет количество исков о защите интеллектуальных прав на товарные знаки и заявлений в антимонопольный орган. Так, в 2018 году было подано 869 заявлений в Суд по интеллектуальным правам, а в 2020 году — не менее 1150 заявлений.

«Рост количества исков объясняется довольно просто: современные информационные технологии позволяют более оперативно отслеживать факты незаконного использования брендов и товарных знаков, вследствие чего собственники и подают иски в суд. Кроме того, по поводу прав на товарные знаки возникают споры между «отколами» некогда единых юридических лиц: каждая из вновь образовавшихся компаний пытается оставить раскрученный товарный знак за собой, и это вполне понятное желание, однако юридически такие споры разрешаются очень сложно», — сказал Карабанов.

Адвокат пояснил, что ситуация осложняется тем, что в РФ товарный знак не регистрируется по всем направлениям деятельности, что позволяет недобросовестным компаниям использовать аналогичные раскрученным товарные знаки в других направлениях деятельности.

По его словам, в некоторых случаях суды назначают серьёзные суммы компенсации, более 10 млн рублей, но иногда речь идёт о суммах в пределах 50−100 тыс. рублей.

«В случае выявления факта использования товарного знака другой организацией или физическим лицом, есть два варианта действий. Первый — обратиться с жалобой в антимонопольные органы, которые примут соответствующие меры. Второй — подать иск в суд. В последнем случае в судебном порядке можно также востребовать сумму убытков, полученных в результате использования вашего товарного знака другим лицом. Также необходимо тщательно проверять собственный товарный знак, чтобы не возникло претензий со стороны организаций, зарегистрировавших аналогичный товарный знак ранее», — рассказал эксперт.

Карабанов обратил внимания на дела, где защищаются права на доменное имя.

«Ситуация здесь осложнена тем, что в гражданском законодательстве РФ плохо проработан данный вопрос. Тем не менее, правообладатели прав на товарный знак зачастую выигрывают в спорах о принадлежности доменного имени», — заявил адвокат.