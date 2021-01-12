Брянск, , 18:00 — REGNUM 12 пешеходов погибли в результате ДТП на дорогах Брянска в 2020 году. В тоже время 13 662 пешеходов нарушили правила дорожного движения, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе ГИБДД города.

По итогам 2020 года в Брянске отмечается сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов — 127 против 183 в 2019 году. На дорогах погибли 12 человек и 117 получили травмы различных степеней тяжести. По числу наездов на пешеходов, а также нарушений со стороны самих жителей, лидирует Бежицкий район города.

Сотрудники ГИБДД за 2020 год провели 25 оперативно-профилактических операций «Пешеход», пресекли 13 тыс. 662 факта нарушений ПДД пешеходами. По статистике 5342 раза водители не предоставили пешеходам преимущества в движении и 3254 раза проехали на запрещающий сигнал светофора.