Казань, , 16:41 — REGNUM В школах Татарии в связи с резким похолоданием и сильными морозами возможна отмена уроков. Соответствующие рекомендации даны республиканским минобрнауки руководителям отделов и управлений образования исполкомов муниципалитетов РТ.

Решение об отмене занятий в зимний период принимают руководители образовательных учреждений, при этом учитываются температура наружного воздуха и нормы СанПиН.

Для учеников сельских школ занятия могут быть отменены уже при минус 23 градусах, в городах — при минус 25. Для учеников с 5 по 9 классы: на селе — при минус 25 градусах, в городе — при 27 ниже ноля. Для учащихся 10−11 классов уроки отменят в случае установившихся 30 градусных морозов в сельской местности и при — 32 градусах — в городе.

Также минобрнауки РТ рекомендовал приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезде учащихся за пределы муниципальных образований при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в ближайшие двое суток, 13 и 14 января, сохранятся сильные морозы. Ночные температуры воздуха упадут до 30 градусов ниже нуля.

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