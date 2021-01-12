Казань, , 13:54 — REGNUM В Татарии в ближайшие двое суток сохранятся сильные морозы. Ночные температуры воздуха упадут до 30 градусов ниже нуля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Гидрометцентра по РТ.

Так, в среду, 13 января, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами слабый снег. Ветер слабый северный с переходом на юго-восточный. Ночью температура воздуха составит −28…−33 градусов, днем — от −20…−25 ниже нуля. На дорогах гололедица.

14 января ночью возможен небольшой снег, а уже утром и днем — местами сильный, в отдельных районах Татарии прогнозируется метель. Ночью температура воздуха будет около — 25, при прояснениях до — 32 градусов. Днем потеплеет до −10…−15 градусов. На дорогах сохранится гололедица, днем — снежные заносы.

ИА REGNUM напоминает, на европейской части России с 12−13 января усилится холодная погода, волна холода с отклонениями от нормы на 7−13 градусов будет наблюдаться здесь как минимум до 16 января.

Читайте также: Вильфанд предупредил об аномальных морозах на европейской части России