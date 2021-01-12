Москва, , 15:49 — REGNUM Власти Черногория смягчили правила въезда для иностранных туристов. Отменено обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Решение Минздрава Черногории об отмене теста вступает в силу с 12 января 2021 года. Также возобновляется транспортное сообщение между городами внутри страны

При этом ряд ограничений сохраняется. В частности, кафе и рестораны могут работать только с 07:00 до 20:00, живая музыка запрещена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Черногории с 22 декабря 2020 года ужесточили требования к тем, кто прибывает из-за границы.

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