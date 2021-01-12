Москва, , 13:30 — REGNUM В период январских праздников медицинская служба оказывала медпомощь гражданам РФ в полном объёме, благодаря чему удалось пройти данный отрезок времени без значительных сложностей. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«В период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам Российской Федерации. В связи с традиционным ростом числа обращений, связанных с травмами, интоксикациями, отравлениями, мы заблаговременно выполнили подготовительные меры, и во всех регионах были усилены медицинские бригады, что позволило нам проходить праздничный период без крупных каких-то ситуаций», — сказал Мурашко.

Ранее медики заявили, что в новогодние праздники нагрузка на медицинскую систему усиливается. Это происходит преимущественно за счёт травм, а также последствий возгораний и других несчастных случаев.