Рим, , 12:18 — REGNUM Комитет Европейского парламента, занимающийся изучением ИИ, должен предоставить слово гражданскому обществу. Так считает Аида Понсе дель Кастильо, статья которой «Депутаты Европарламента должны прислушиваться к мнению большого количеству людей об искусственном интеллекте» опубликована 11 января на портале socialeurope.eu.

Когда Европейский парламент учредил Специальный комитет по искусственному интеллекту в эпоху цифровых технологий (Artificial Intelligence in a Digital Age — AIDA), многие участники рабочего движения думали, что, наконец, голоса рабочих, потребителей и граждан будут услышаны.

Действительно, перед комитетом AIDA была поставлена задача проанализировать влияние искусственного интеллекта (ИИ) на европейскую экономику, в частности, на профессии, занятость, финансы, образование, здоровье, транспорт, туризм, сельское хозяйство, окружающую среду, оборону, промышленность, энергетику и электронное правительство. В мандат также входило исследование проблем, возникающих при масштабном внедрении технологий ИИ, в том числе и в третьих странах мира, оценка вклада этих технологий в экономический рост и, наконец, разработка дорожной карты для «Европы, пригодной для цифровой эпохи» — стратегического плана, определяющего общие цели и шаги.

Это было в июне 2020 года. К тому времени Европейская комиссия взяла на себя определенные обязанности в области ИИ и анализа данных, представив целый ряд законодательных предложений, среди которых Европейская цифровая стратегия, Европейская стратегия данных, Белая книга по ИИ, Закон о цифровом рынке и Закон об управлении данными.

Однако в этих инициативах очень мало говорилось о влиянии ИИ на рабочих. В связи с этим возникает предположение, что комиссия подверглась интенсивному лоббированию со стороны технологических компаний.

В первой половине 2020 года Google, Facebook, Amazon, Apple и Microsoft заявили, что потратят в общей сложности 19 миллионов евро на такие мероприятия, как наём бывших правительственных чиновников, юридических фирм с «хорошими связями» и консалтинговых фирм, финансирование десятков аналитических центров и торговых ассоциаций, обеспечение академических должностей в ведущих университетах Европы и публикации отраслевых исследований. Также эти средства пойдут на обеспечение доступа представителей IT-гигантов к официальным лицам Европейской комиссии и Европейского парламента.

Была надежда на то, что комитет AIDA каким-то образом изменит эту ситуацию, прислушиваясь к голосам граждан, и обеспечит учёт их интересов в политике Европейского Союза в области ИИ. К сожалению, есть основания для сомнений и некоторые опасения, что комитет AIDA не сможет повлиять на решение Еврокомиссии — такое мнение, выразили несколько членов комитета во время недавнего обсуждения этой темы.

Однако еще есть время изменить ситуацию. Напомним, что комитет состоит из 33 депутатов Европарламента и имеет временный мандат на 12 месяцев (как и все специальные комитеты). Учитывая важность и сложность проблем, которые ему было поручено изучить, можно усомниться в его способности решать их за такое короткое время. Продление их мандата было бы первым шагом в правильном направлении.

На сегодняшний день комитет провел два общественных слушания: одно по проблемам женщин в эпоху цифровизации, другое по проблемам здоровья в связи с внедрением технологий ИИ. Помимо официальных представителей комиссии, в слушании участвовали десять докладчиков, представляющих: Microsoft Western Europe, Университет Карнеги-Меллона, ассоциацию «Европейские цифровые права» (EDRi), Министерство цифрового управления Греции, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Университет LUMSA в Риме, Свободный университет Берлина, Halland Hospital Group из Швеции, Exscientia (британская компания, использующая ИИ для научных открытиий новых лекарств) и Европейская организация потребителей (BEUC).