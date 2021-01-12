Фритаун, , 12:21 — REGNUM Разработчик из Сьерра-Леоне представил первую версию мобильного приложения для обмена сообщениями Supfrica, предназначенного для подключения пользователей по всему континенту. Об этом 12 января сообщает PanAfrican Daily TV.

В интервью репортерам телеканала в минувшие выходные Хафиз Альхассан Кану сообщил, что просмотрел все мобильные приложения социальных сетей и пришел к выводу, что они не предназначены для африканского рынка.

«Мы хотим создать приложение африканцев для африканцев и в конечном итоге обеспечить его использование во всем мире», — сказал он.

Кану сказал, что он был удивлен популярностью Supfrica на платформе Google Play с тех пор как в декабре там появились тестовые версии приложения. С этого времени приложение было установлено более 100 000 раз.

«Это должен был быть тест, это даже не был фактический запуск, но тест стал вирусным», — сказал он.

Пользователи Android уже могут скачать бета-версию, а в настоящее время идет работа над версией для iOS, добавил Кану.

Ранее он уже разрабатывал потоковые приложения и музыкальные платформы для африканского рынка.