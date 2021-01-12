Москва, , 11:14 — REGNUM Руководитель министерства просвещения РФ Сергей Кравцов по-прежнему отказывается прислушиваться к мнению общественно-профессионального сообщества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил член Федерального политсовета «Партии Роста», общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. Так он прокомментировал высказывание Кравцова о том, что на сегодняшний день проекты образовательных ФГОСов доработаны и могут быть одобрены уже в ближайшие месяцы.

«Они (ФГОСы — прим. ИА REGNUM) широкого обсуждения с общественно-профессиональным сообществом не проходили. Это старая, совершенно непопулярная идеология господина Кравцова, которую он перенес еще из Рособрнадзора. Он почему-то считает, что он — единственный профессионал в области образования, и поэтому может росчерком пера внедрять или не внедрять федеральные образовательные стандарты, — сказал Володарский. — Это неправильно. [Такой подход] в свое время в системе высшего образования привел к тому, что весь ректорский корпус страдал от двойных проверок. Это проверки на лицензионные нормы и на аккредитационные нормы. Сейчас с приходом Фалькова ситуация в вузах начала стабилизироваться. К ним начали прислушиваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новые ФГОСы в образовании могут утвердить в феврале-марте 2021 года.

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