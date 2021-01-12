Москва, , 10:50 — REGNUM Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) не всегда осуществляет контроль за исполнением регионами России полномочий по управлению лесами и их охране. Такие нарушения в работе ведомства были выявлены в ходе проверок, проведённых Генеральной прокуратурой РФ. Об этом 12 января сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры России Антон Головин.

В интервью газете «Коммерсантъ» он пояснил, что речь идёт, в частности, о прохождении проверок готовности к пожароопасному сезону субъектами РФ, в которых нет необходимого количества пожарно-химических станций и отсутствуют элементарные средства пожаротушения. Головин подчеркнул, что проверяющая комиссия ведомства не должна покидать такие регионы до полного устранения недостатков.

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«Агентством не принимаются эффективные меры к органам лесного хозяйства в связи с низким качеством государственного лесного надзора, не обеспечивающего нормативы патрулирования лесов», — добавил руководитель управления.

Головин подчеркнул, что зачастую профилактика лесных пожаров путём наземного и авиационного патрулирования, противопожарное обустройство лесного фонда по установленным нормативам проводились лишь по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования. Так было, например, в Хабаровском крае и Карелии, Воронежской, Курганской, Мурманской, Омской, Оренбургской областях.

Кроме того, по его словам, Рослесхозом также не контролируется ведение Единой государственной информационной системы учёта древесины (ЛесЕГАИС). Например, данной системой в Сибири выявлено свыше 20 тыс. признаков возможных нарушений, из которых было проверено лишь 1,5 тыс. (7,7%).

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«На наш взгляд, отсутствует и должное информационное взаимодействие с таможенными органами для противодействия нелегальному вывозу древесины», — сказал Головин.

Также, по словам начальника управления, остаются неактуализированными и данные лесоустройства. Его давность для абсолютного большинства лесничеств составляет десять и более лет, уточнил Головин.