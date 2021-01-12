Токио, , 10:23 — REGNUM Новым персонажем игры Dragon Ball FighterZ станет боец по имени Super Baby 2. Об этом сообщалось 11 января на YouTube-канале компании Bandai Namco.

Разработчики выпустили ролик с демонстрацией всех боевых приёмов Super Baby 2. Герой появится в игре уже 15 января 2021 года.

Напомним, Dragon Ball FighterZ — это игра в жанре файтинга, созданная по мотивам популярной манги и аниме-сериала Dragon Ball. Её релиз состоялся в 2018 году.

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