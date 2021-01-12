Москва, , 09:24 — REGNUM Половина жителей России (50%) уверена, что лично для них 2021 год будет лучше 2020 года. Думают, что новый год будет хуже 12%, таким же — 28%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Большинство граждан (15%) ждут, что в 2021 году им повысят зарплату, пенсию, вырастет их доход. 8% надеются, что закончится пандемия. Столько же (8%) хотят найти или поменять работу.

Также среди ожиданий участников опроса на 2021 год: «пусть все будут здоровы» (6%), «стабилизируются, снизятся цены, тарифы» (5%), стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне (3%).

Опрос по телефону проведен 18−20 декабря 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка трети граждан Российской Федерации (32%) прогнозируют ухудшение ситуации в жизни страны.

Подробнее: Опрос: Треть граждан РФ ожидает ухудшения условий жизни в стране