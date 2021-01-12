Москва, , 07:52 — REGNUM Успешные испытания с нанесением бомбового удара по наземной поверхности провел российский ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник», сообщил источник в военно-промышленной сфере.

Бомбы калибра 500 килограммов упали на полигоне Ашулук в Астраханской области и точно поразили цель.

«Цель была поражена с высокой точностью», — отметил источник, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что это уже не первые подобные испытания «Охотника». Кроме того, источник добавил, что указанный беспилотник может поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели в автономном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что беспилотник С-70 «Охотник» выполнил тестовые полеты с функциональными имитаторами управляемых ракет класса «воздух — воздух».

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