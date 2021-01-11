Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Entertainment Software Rating Board (ESRB) присвоила возрастной рейтинг версии многопользовательской игры Rust для консолей PS4 и Xbox One. Информация была опубликована 11 января на сайте организации.

Согласно решению ESRB Rust получила рейтинг M (Mature). Это означает, что присутствующий в игре контент не подходит для лиц младше 17 лет, поскольку содержит в себе сцены жестокого насилия, непристойные сексуальные сцены или грубую ненормативную лексику. К сожалению, в публикации нет упоминания о дате релиза.

Стоит отметить, что публикация подтвердила намерение студии Facepunch выпустить Rust именно на PS4 и Xbox One, а не на консолях нового поколения. Релиз игры на ПК состоялся 11 декабря 2013 года.

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