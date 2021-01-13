Тирана, , 01:08 — REGNUM В Албании 11 января началась вакцинация от коронавируса. В числе первых привился премьер-министр страны Эди Рама, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик отказался сообщать СМИ, какая страна предоставила Албании 500 тысяч вакцин компании Pfizer.

Вакцинация проводится на территории стадиона Air Albania. Темпы вакцинации скромные — в первый день были привиты лишь 50 медиков, 10 750 доз вакцины прибудут в страну в январе, 30 250 доз — в феврале, затем вакцины также будут партиями прибывать в страну на основе плана по вакцинации.

Первыми вакцинацию пройдут врачи-эпидемиологи из Тираны, Дурреса, Круи и Каваи, затем люди старше 65 лет.

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