Москва, , 16:48 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин включен в Президиум Госсовета, где возглавил, комиссию «Экология и природные ресурсы». Ранее Глеб Никитин попал в ТОП-10 «губернаторов новой волны», представленный в совместном докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Института социального маркетинга (ИНСОМАР) «Губернаторы новой волны» общественное мнение и лучшие практики». Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны: они близки к людям, реально решают проблемы и являются эффективными управленцами. Эксперты ЭИСИ проанализировали ключевые качества и управленческие решения Глеба Никитина, которые характеризуют его как губернатора новой волны.

По результатам опроса ВЦИОМ59% жителей Нижегородской области считают, что Глеб Никитин соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует — 32%, затруднились ответить — 9%).

Жители региона на фокус-группах выделяют следующие качества, которые формируют положительное восприятие главы региона и характеризуют его как губернатора новой волны.

Близкие к людям

«Открытый, доступный для населения, не боящийся отвечать на сложные вопросы».

«Они даже с детьми приходит гулять в «Небо» [ТРЦ]. Всегда с народом. Его дети играют в той же развивалке, где и обычные дети. Никто никого не ограждает».

«Я видел пост в социальной сети, где он садился на самолет на бюджетные места».

Решают проблемы

«Слова не расходятся с делами».

«Я считаю, что город наконец-то начал развиваться, парки, а не старые тропинки, заросшие».

«Никитин приехал и сказал, чтобы забора завтра не было, сам ломал его руками, да. На следующий день и не стало этого синего забора, все сделали, все красиво» (о посещении деревни Константиново Нижегородской области, где Никитин отчитал местного главу за покосившийся забор).

Эффективные управленцы

«Главный «IT-шник», инициатор цифровизации».

«Вообще, общий уровень города поднимает. Стройки идут, которые были заморожены».

«Неутомимый труженик, ежедневно выполняющий массу дел».

«Видно, что он строгий руководитель, с любого спросит, не забалуешь».

«Столько всяких возможностей, и он не закрывает глаза на эти возможности, он ими пользуется. Тот же «Instagram».

Конкретные улучшения

Жители Нижегородской области на фокус-группах выделяют положительные изменения, которые связывают с работой Глеба Никитина.

Достижения в улучшении внешнего облика муниципалитетов: строительство и ремонт дорог, реконструкция парков, освещения, установка детских площадок, обновление автопарка общественного транспорта и др.

Цифровизация государственных услуг.

Привлечение инвестиций, появление новых предприятий и производств.

Развитие спорта: поддержка спортивных секций, строительство стадионов и катков.



Лучшие практики управления

ЭИСИ около трех лет собирает базу лучших региональных практик управления. На основе их анализа эксперты выделили самые яркие практики, которые демонстрируют основные характеристики Глеба Никитина как губернатора новой волны.

«В Нижегородской области особый акцент делается на реализации социальных практик, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, например, многодетных семей. Кроме того, инициируются нестандартные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и нивелированием ее последствий. Причем эти меры не только позволяют решать «точечные задачи», но и способствуют созданию и развитию инфраструктуры системы здравоохранения. Отдельно хочется затронуть тему волонтерства и открытости органов государственной власти, в рамках которой в регионе также можно найти ряд эффективных решений — «Карта волонтера», механизмы привлечения граждан к решению наиболее сложных вопросов и многое другое», — рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Характеристика ГНВ Наименование практики Описание практики Решают проблемы Жилищные сертификаты В Нижегородской области был принят закон о введении жилищных сертификатов. Согласно законопроекту, многодетным семьям, имеющим по региональному законодательству право на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории Нижегородской области (или многодетным семьям, состоящим на учете и имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для ИЖС), будет дана возможность выбрать вместо участка сертификат, предусматривающий получение единовременной целевой денежной выплаты на улучшение жилищных условий. Номинал сертификата составляет 470 тысяч рублей. Близкие к людям Предложения по развитию сферы здравоохранения Губернатор пригласил нижегородцев оставить свои предложения по развитию сферы здравоохранения в регионе. Сбор предложений от жителей стартовал на портале «Команда правительства» в рамках отбора на пост министра здравоохранения Нижегородской области 5 июня 2019 года. Губернатор обратил внимание, что предложения разделены по четырем блокам: «Качественное здравоохранение», «Формирование ЗОЖ», «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов» и «Цифровое здравоохранение». «Чем больше разных людей, экспертов в различных отраслях напишут свои предложения, тем полнее будет план действий будущего министра», — говорит губернатор. Эффективные управленцы Карта волонтёра культуры Карта волонтера культуры Нижегородской области начнет действовать в регионе в 2021 году. Порядок и критерии получения карты будут опубликованы в декабре текущего года. Обладателями карты смогут стать добровольцы в сфере культуры, достигшие 14 лет, прошедшие регистрацию в ЕИС «DOBRO.RU» и активно осуществляющие добровольческую культурную деятельность на территории региона. Она даст право обладателям пользоваться скидками и льготами от организаций-партнеров, среди которых учреждения, предприятия всех форм собственности, некоммерческие организации, общественные организации и объединения, субъекты малого предпринимательства.

Справка

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин родился в 1977 году в Ленинграде.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2004 году — Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2008 году — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Кандидат экономических наук. В 2007 году в Финансовой академии при Правительстве РФ защитил диссертацию на тему «Управление эффективностью организации в интересах собственника». Имеет степень МВА бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса.

В 1999—2004 годах. — занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, начальника Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

С 2004 года — начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

С 2007 года — заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

В 2011 году назначен исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В 2012 году назначен заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

26 сентября 2017 года назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Нижегородской области.

9 сентября 2018 года избран губернатором Нижегородской области.

Мнения экспертов

«У Глеба Никитина как губернатора новой волны есть прямая коммуникация с народом, язык общения у него несложный, он разбирается в повестке. Помимо того, чтобы быть на прямой связи, отвечать на комментарии в социальных сетях, отрабатывать или переадресовывать обращения граждан с сайта администрации, у Никитина есть немаловажное свойство, про которое раньше много говорили, но до коронакризиса его не удавалось протестировать.

Речь о работе с малым и средним бизнесом, с поддержкой занятости — здесь Никитина можно назвать один из первых региональных руководителей. Я имею в виду возможность работы по арендным каникулам, по финансированию (льготные кредиты) и где региональные и муниципальные власти могли помочь отсрочкой по аренде. Для 2020 года это важная история. Если мы вспомним наши прошлые кризисы, региональные власти, как правило, вообще не удосуживались подумать о бизнесе или тем более что-то сделать», — считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

«Глеб Никитин является одним из самых ярких представителей губернаторов новой волны. Прежде всего отмечу: как менеджер, обученный управлять, а не разбираться в отношениях между людьми, Никитин не политизирует существующие проблемы. Ему удалось свести на нет внутриполитическую борьбу среди нижегородской элиты и перевести ее в плоскость решения социально-экономических проблем, но никак не политических дискуссий.

Никитин открыт к диалогу с общественностью. Но он готов к диалогу с теми, кто сам готов к диалогу.

И третий момент заключается в том, что Никитин всегда ищет вариант решения и его находит. Шаг за шагом он движется к намеченной цели. И ему пока в большинстве случаев удается реализовать те задачи, которые он перед собой ставит, которые перед ним ставят федеральное правительство, президент и население области.

Среди множества проблем, которые ему приходится решать, я бы выделил проблему обманутых дольщиков. Нижегородская область — одна из немногих и первых в стране, которая нашла адекватный вариант решения этой проблемы. И сегодня у нас количество обманутых дольщиков уменьшено многократно.

Среди других достижений: дороги, которые стали, безусловно, лучше; общественные пространства; проекты по привлечению инвестиций в нижегородский регион», — отмечает политолог Александр Суханов.