Мадрид, , 16:35 — REGNUM 11 января министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка обратился к жителям страны с просьбой «отложить любое перемещение, которого можно избежать, в целях безопасности и непрерывной работы по уборке снега». Об этом со ссылкой на заявление чиновника сообщила газета El País.

По его словам, непогода, вызванная снежным штормом «Филомена», затрудняет автомобильное движение на 691 дороге. Министр также подчеркнул, что доступы к Мадриду, а также к госпиталям еще нескольких крупных городов уже расчищены.

Министерство внутренних дел Испании вновь разрешило проезд грузовиков в Мадрид в целях обеспечения поставок продовольствия и других необходимых товаров.

В то же время правительства автономных сообществ Мадрида и Кастилии-Ла-Манча изучают вопрос о продлении закрытия школ после 12 января. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда настаивал на объявлении столицы «зоной бедствия», однако министр мобильности, транспорта и городской повестки дня Хосе Луис Абалос подчеркнул, что в первую очередь «необходимо оценить ущерб», прежде чем принять такое решение.

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