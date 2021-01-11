Ялта, Крым, , 16:09 — REGNUM На два часа в сутки расширили график подачи воды в жилые дома в Ялте. Об этом на странице в соцсети 11 января сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Получаем множество сообщений от вас о том, что сложно вписаться в график подачи воды и успеть сделать все домашние дела до 21:00. Поэтому с завтрашнего дня (12 января — прим. ИА REGNUM) подачу воды в Ялте увеличиваем на два часа. Вода будет подаваться с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00», — уточнила Павленко.

Глава администрации города уточнила, что смягчить график возможно за счёт дополнительных источников, которые дают до 15 тыс. кубометров воды в сутки.

«Кроме того, задействована скважина объемом 1,1 тысяча метров кубических для обеспечения водоснабжения форосской зоны. Также проводятся подготовительные работы по разработке еще одной скважины, которая даст приблизительно столько же воды и позволит подавать воду в сторону Симеиза», — написала Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, трудности с водоснабжением Крым испытывает с лета 2020 года из-за сильной засухи и маловодья.