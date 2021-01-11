Бишкек, , 13:32 — REGNUM С момента открытия специального счета для сбора пожертвований на выплату внешнего долга Киргизии, жители республики перечислили на него лишь 1,03 млн сомов (912 тысяч рублей). Об этом сообщили в министерстве финансов.

Из этой суммы 1 млн сомов (888 тысяч рублей) перечислил владелец одной из местных стройкомпаний, 2,1 тысячи сомов (1,8 тысячи рублей) — другие граждане, а еще 27 тысяч сомов (24 тысяч рублей) — юридические лица.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас внешний долг Киргизии превышает $4,15 млрд (307,1 млрд рублей). Из этой суммы почти половину республика задолжала Экспортно-импортному банку Китая.

Отметим, что за последние десять лет долг Киргизии перед Китаем увеличился в 12 раз.