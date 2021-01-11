Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 11 января 2021 года смягчается ряд ограничений, которые действовали с 30 декабря 2020 года на весь период новогодних каникул. В частности, возобновляется доступ посетителей в музеи городского и федерального подчинения, а также в Ленинградский зоопарк.

Кунсткамера Дарья Драй © ИА REGNUM

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Кроме того, с 11 января разрешена деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам. Также 10 января истёк запрет на проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек без особого разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, что уже с 7 января петербургские театры открылись для зрителей при условии 25-процентной заполняемости зрительного зала.

По 31 января продолжает действовать ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, а также на мероприятия, проводимые иными организациями исполнительских искусств.

Все остальные ограничения, ранее установленные постановлением Смольного по 15 января, продлеваются по 31 января 2021 года.

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