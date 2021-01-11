Джакарта, , 12:52 — REGNUM Правительство Южной Кореи предоставило Индонезии помощь в виде исследовательского катера и устройств для работы под водой для поиска обломков лайнера Sriwijaya Air, потерпевшего крушение вблизи индонезийской столицы, сообщает Antara.

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Оборудования будут обслуживаться экспертами Корейско-индонезийского научно-исследовательского центра сотрудничества в области морских технологий, который был создан в сентябре 2018 года.

Правительство Южной Кореи немедленно приняло решение о предоставлении помощи на основании экстренного запроса министерства по морским делам и инвестициям Индонезии.

«Передовое исследовательское судно будет развернуто для ускорения процесса поиска фрагментов самолета в море», — говорится в заявлении посольства Южной Кореи в Джакарте.

Исследовательское судно представляет собой 12-тонную лодку, отправленную в Индонезию министерством морских дел и рыболовства Южной Кореи в 2020 году для поощрения первоначальной программы сотрудничества в области исследований в прибрежной зоне Чиребона. Судно, специально разработанное для проведения морских исследований на мелководье, должно помочь в поиске фрагментов лайнера.

Кроме того, Южная Корея направила 15 экспертов на место происшествия для работы с индонезийской командой.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады выразило соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air в Индонезии.

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