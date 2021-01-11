Пенза, , 12:44 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 11 января достиг 45,4% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 196 человек, среди них 49 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от 9 до 17 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Самое большое число инфицированных за сутки подтверждено в Пензе — 112 случаев. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 7 513 человек, сняли с коронавирусного учета 64 068 жителей. В лабораториях обследовано более 592,6 тыс. человек, проведено свыше 629,2 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 11 января коронавирусная инфекция зарегистрирована у 28 251 жителя. Всего выздоровели с начала наблюдения 22 625 заболевших, за сутки — 155 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией 340 пензенцев.

Читайте также: Ещё 196 носителей коронавируса выявили в Пензенской области