Пенза, , 11:55 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 11 января коронавирусная инфекция зарегистрирована у 28 251 жителя, за сутки заболели 196 человек. Накануне сообщалось о 198 инфицированных. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели с начала наблюдения 22 625 заболевших, за сутки — 155 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией 340 пензенцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области, по информации на 11 января, погибшими от COVID-19 числятся 340 человек. За сутки жертвами заболевания стали три человека — 42-летняя женщина, 56-летний и 67-летний мужчины.

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