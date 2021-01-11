Курск, , 11:30 — REGNUM В Курской области 11 января зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 22 тыс. 710 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 981 пациент, в том числе 69 — за последние сутки. Скончались 319 человек. Новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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