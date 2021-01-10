Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Вопрос от отмене в Грузии карантинных ограничений в январе будет рассмотрен в ближайшее время членами координационного совета по защите населения от коронавируса. Об этом 10 января заявил директор Национального центра по контролю над заболеваниями, главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе в интервью «Общественному телевидению».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«На этой неделе состоится несколько заседаний координационного совета, где все эти вопросы будут подробно обсуждены, будет проанализирована эпидемическая ситуация в стране, а также прогресс, которого мы достигли с ограничительными мерами», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране значительно улучшилась, по сравнению, с тем, что было в конце ноября и начале декабря 2020 года. В то же время эпидемиолог подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться серьезной и торопиться с отменой карантинных ограничений не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии жесткие карантинные ограничения объявили с 28 ноября 2020 года по 31 января. В период с 24 декабря прошлого года до 2 января их смягчили и разрешили открыться торговым центрам и непродуктовым магазинам. Гамкрелидзе ранее отметил, что смягчение мер не привело к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки оштрафовали более 800 человек из-за пандемии