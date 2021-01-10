Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Станция «Маяковская» на третьей («зелёной») линии Петербургского метрополитена с воскресенья, 10 января, закрылась на капитальный ремонт. Работы планируется завершить к 26 ноября 2021 года.

Подземный вестибюль станции метро «Маяковская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Наземный вестибюль станции «Маяковская» находится на углу Невского проспекта и улицы Марата. Теперь он закрыт на вход и выход.

Поезда на станции останавливаются как обычно, и подземный вестибюль станции «Маяковская» открыт для пассажиров, но чтобы попасть туда или выйти оттуда придется воспользоваться переходами на смежную станцию первой («красной») линии «Площадь Восстания», у которой имеются два наземных вестибюля — на улице Восстания и на Московском вокзале.

Как сообщало ИА REGNUM, на станции «Маяковская» будут проведены работы по капитальному ремонту эскалаторов № 1, 2, 3 в части замены облицовочных щитов балюстрады, включая листы примыкания к зонтам наклона. Стоимость работ оценена в 21,1 млн рублей.

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