Москва, , 17:16 — REGNUM Кинорежиссёр и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который ранее заболел COVID-19 и был госпитализирован в больницу в Москве, находится под наблюдением врачей. Об этом рассказал его друг, актер Владимир Долинский журналистам РИА Новости.

«Боря чувствует себя лучше», — сказал Долинский.

Он добавил, что состояние кинорежиссёра стабилизировалось.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 г. в больницу в Москве был госпитализирован художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

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