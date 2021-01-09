Тайюань , Китай, , 10:39 — REGNUM Полиция провинции Шаньси на севере Китая раскрыла банду контрабандистов, арестовав шестерых подозреваемых и изъяв 10 кг метамфетамина, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Полиция столицы провинции Шаньси города Тайюань схватила наркоторговца в июле 2020 года, а затем получила у него ценные сведение о двух ключевых подозреваемых по фамилии Ван, которые держали банду.

После получения наводки в середине октября, полиция Тайюаня развернула специальную группу в городе Наньнине на юге Китая для проведения расследования.

Уже 23 октября полиция арестовала шестерых подозреваемых и изъяла 10 кг метамфетамина. Расследование продолжается.