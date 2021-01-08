Токио, , 23:50 — REGNUM Более 7,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие 24 часа на территории Японии. Об этом 8 января передаёт телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

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По последним данным, за сутки в стране выявили 7841 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 275 595.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в Японии скончались 57 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов составляет 3 976.

Напомним, днем ранее в Японии за сутки выявили 7750 случаев заражения SARS-CoV-2.

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