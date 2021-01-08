Лондон, , 19:59 — REGNUM Более 1,3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались в Великобритании за минувшие сутки. Об этом 8 января свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, в стране за 24 часа скончались 1 325 пациентов с COVID-19, общее число скончавшихся от данного заболевания превысило 78 тыс.

Также сообщается, что за минувшие сутки в стране выявили более 68 тыс. заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять почти 3 млн.

Напомним, более 52 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено днем ранее в Британии за сутки.