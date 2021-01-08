Бухарест, , 18:30 — REGNUM В Румынии выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщило в пятницу, 8 января, Радио Румынии со ссылкой на слова представителя Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте.

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По словам источника, новым штаммом коронавируса заразилась 27-летняя женщина, которая проживает в уезде Джурджу.

Отмечается, что пациентка, которая не выезжала из Румынии, пока проходит назначенный курс лечения на дому.

Как передавало ИА REGNUM, 5 января глава минздрава Словакии Марек Крайчи сообщил, что в стране выявили первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса SARS-CoV-2.

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