Лондон, , 16:59 — REGNUM Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в связи с угрозой переполнения больниц из-за COVID-19. Об этом Хан написал в своём Twitter.

«Я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создаёт вирус для нашего города, привела к точке кризиса», — написал мэр.

По его словам, на сегодняшний день COVID-19 болеет каждый третий житель Лондона. Если немедленно не предпринять меры, служба здравоохранения может «перегреться», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Лондона в ходе рейда по поиску нарушителей карантина закрыла кальянную, в которой устроили вечеринку около 50 человек. Сейчас в столице Великобритании введен запрет на любые собрания, за исключением встреч близких членов семьи.

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