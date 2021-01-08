Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Более 274 тыс. случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2) выявили на территории США за минувшие 24 часа. Об этом 8 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, 274 703 случая заражения SARS-CoV-2 выявили за сутки в стране и в результате этого их общее число стало составлять более 21,5 млн.

Также сообщается, что в США от COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 4085 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 365 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, более 253 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено днем ранее в США за сутки.

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