Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 394 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Новые носители инфекции выявлены в 46 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (158), Батайске (17) и Шахтах (12). Чуть более 23% новых заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 4,1% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждён 54 тыс. 781 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области подтвердили ещё 393 случая COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области число случаев COVID-19 превысило 55 тысяч