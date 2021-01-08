Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Петербургский фотограф ИА REGNUM Дарья Драй продолжает рассказывать о своем самочувствии после того как привилась от коронавируса отечественной вакциной «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V»). На пятый день большинство неприятных симптомов, в том числе повышенная температура, исчезли, но появилась сыпь.

Напомним, 4 января в Санкт-Петербурге началась вакцинация сотрудников городских СМИ. Фотограф ИА REGNUM также решила привиться от коронавируса в период пандемии. К вечеру после прививки у девушки поднялась температура, началась лихорадка, заболела рука и воспалилось место укола.

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Улучшения в самочувствии фотограф стала отмечать уже утром 5 января.

«Рука болела значительно меньше. Померила температуру — 38 градусов. Приняла «Парацетамол», после чего через некоторое время снова заснула. Проснулась около 16:00 часов дня, температура спала, уже была 37,5, после чего приняла еще одну таблетку. К вечеру температура спала до 37,1 градуса, — рассказала собеседница агентства. — К ночи температура стабилизовалась».

На утро третьего дня, 6 января, при замере температуры тела градусник показал 36,1. Рука все также неприятно ныла, но общей усталости, которую девушка испытывала в предыдущие дни, уже не было. Вместе с тем к вечеру температура вновь начала немного поднимать и достигла 36,9 градусов.

Колебания температуры тела отмечались и 7 января, как и при обычном заболевании, температура после вакцины поднималась к вечеру. Если днем градусник показывал 36,6 градусов, то к вечеру уже 37,1.

«На тыльной стороне левой руки ладони вылезла сыпь. Так как склонна к аллергии, во время всех дней после вакцинации принимала противоаллергенное лекарство. Ночь спала не очень хорошо. Бросало то в жар, то в холод. Утром 8 января температура 35,8 градусов. Рука продолжает немного болеть при поднятии вверх. Общее состояние — нормальное», — подытожила девушка.

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