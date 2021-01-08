Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Патриарх Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илия Второй в своем обращении на рождественской литургии призвал всех выполнять требования, необходимые для профилактики пандемии, а также не забывать про соблюдение заповедей. Текст обращения опубликовала пресс-служба патриархи на сайте ГПЦ.

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«Проблемы, которые пандемия принесла в этотмир, пришли по дозволению Божьему. Странная природа вируса заставила людей подчиняться разным ограничениям,—сказал глава ГПЦ. — Нам нужно прислушиваться к советам врачей, но самое главное —соблюдать божьи заповеди».

В Тбилиси отменили крестный ход на Рождество. Вместо этого священнослужители из машин окропили улицы и прохожих в столице. Тем не менее в ГПЦ не отказались от массовой рождественской литургии. Власти страны для этого отменили комендантский час на одну ночь.

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