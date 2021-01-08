Москва, , 10:41 — REGNUM Вакцина «ЭпиВакКорона» имеет то важное преимущество, что она основана на проверенной временем технологии. Об этом 8 января заявил консультант Clinical Microbiologist и глава департамента инфекционного контроля Birla Hospitals Дебкишор Гупта на телеканале «Россия 24».

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"В настоящее время третью стадию испытания проходят около 64 вакцин. Из них только девять рассматриваются серьёзно», — заявил Гупта.

«Различие между ними заключается в механизме действия. Так, американские вакцины производства Pfizer и Moderna основаны на рибонуклеиновой кислоте, но это абсолютно новый материал, и мы до конца не знаем его побочных эффектов. Российская вакцина (центра) «Вектор», очевидно, является наиболее безопасной, потому что она основана на технологии, проверенной временем, — так называемом аденовирусном принципе», — указал он.

По его словам, вакцина «ЭпиВакКорона», произведенная центром «Вектор», наиболее безопасна и предполагает наименьшие риски побочных эффектов.