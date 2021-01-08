Москва, , 10:32 — REGNUM В Индии приступили к производству российской вакцины от коронавируса. Об этом 8 января заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на телеканале «Россия 24».

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"В Индии есть у нас договорённости с четырьмя крупными производителями, которые будут производить нашу вакцину. Мало того, первые примеры произведённой в Индии вакцины уже направлены в Россию», — заявил Дмитриев.

«Мы действительно начиная с августа потратили очень много времени (на это). Мы поговорили с 111 производственными площадками, отобрали около десяти, которые соответствуют нашим требованиям, и считаем, что российский «Спутник V» будет активно производиться в мире», — указал он.