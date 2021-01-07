Новосибирск, , 13:33 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 7 января, за минувшие сутки выявлено ещё 146 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 141 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 65 лет и женщины в возрасте 56 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 80 лет, 81 год и 83 года. Всего в регионе умерли 1024 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 160 человек, на ИВЛ — 30 пациентов».Всего в регионе зарегистрировано 28 916 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1672 детей; 25 328 человек выписаны с выздоровлением (+221 за сутки).рованы 15 человек