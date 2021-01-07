Скопье, , 12:43 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 6 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2452 человек в стране выявили 622 носителя коронавируса. Еще 1689 человек выздоровели — это рекорд для страны.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 85 328 случаев заражения. 2571 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 12— за последние сутки. 65 793 пациента выздоровели. Лечение проходят 16 964 человека: за последнюю неделю это число сократилось почти на 2,5 тысячи.

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В преддверии рождественских праздников МВД страны напомнил о запрете на собрания в закрытых и открытых помещениях. Граждане могут позвонить в министерство по бесплатной горячей линии 0800−00−201, чтобы анонимно сообщить о проведении праздничных мероприятий.

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