Осло, , 11:23 — REGNUM В ранее опубликованной газетой Dagens Nyheter статье сразу 30 ученых потребовали закрытия всех общеобразовательных учреждений в Швеции, чтобы остановить распространение коронавируса. Однако глава Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд считает данное предложение неуместным. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Это должно стать крайней мерой», — отреагировал Форланд.

Весной 2020 года, когда пандемия коронавируса достигла территории Норвегии, все школы и дошкольные учреждения страны были закрыты чуть более месяца. Однако исследование, опубликованное Норвежским институтом общественного здравоохранения в мае, показало, что закрытия образовательных учреждений практически не повлияло на распространения коронавируса в обществе.

«Однако мы увидели, что это имело несколько негативных последствий как для процесса обучения, так и для психологического состояния детей», — заявил Форланд.