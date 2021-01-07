Москва, , 11:30 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что нужно вытаскивать граждан страны из аварийного жилья, из трущоб, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 7 января в социальной сети Facebook.

«Вы ничего не понимаете. У нас скоро будет капитализм с человеческим лицом. Олигархи поделятся с народом. Они уже, наверное, наелись до отвала икры и бриллиантов, яхт и дворцов. Наберитесь терпения», — написала Светлана М.

Многие пользователи однозначно поддержали намерение президента окончательно решить вопрос с расселением граждан из аварийного жилья. Люди уверены, что глава государства отследит, чтобы ответственные чиновники сделали то, что от них требуется.

«Отличное заявление о стабильности! Президент расставил приоритеты! Радует забота о народе в приоритете!», — поделился Александр А.

Некоторые комментаторы предположили, что данная инициатива связано исключительно с грядущими выборами в Государственную думу. Люди считают, что если бы руководство страны действительно намеревалось решить данный вопрос, то сделало бы уже это давно.

«Скоро выборы в думу, надо что-нибудь сделать, но не очень затратно, а остальное, как всегда, пообещать. Авось и сейчас прокатит», — считает Нина Н.

Ряд граждан пришёл к выводу, что в Российской Федерации сложилась неправильная экономическая модель, в результате которой уже многие годы расселение людей их аварийного жилья сталкивается с бесконечными препятствиями.

«Переселять надо нуждающихся, немощных, кто не в состоянии сам купить себе жильё. А ещё необходимо создать людям приемлемые условия для покупки квартир. У нас самые высокие в мире проценты по ипотеке», — пишет Ольга Д.

Напомним, 5 января президент России Владимир Путин заявил о том, что нужно вытаскивать граждан страны из аварийного жилья, из трущоб.