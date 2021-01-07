Москва, , 10:01 — REGNUM Благодаря грантам мэры Москвы для некоммерческих организаций (НКО) социальную помощь в 2020 году получили около 500 тысяч жителей города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По её словам, в общей сложности в городе работает порядка 6,5 тысяч социально ориентированных НКО. Для поддержки их деятельности власти столицы выделяют средства на реализацию подготовленных ими проектов. Только за последние пять лет гранты мэры Москвы получили свыше тысячи некоммерческих организаций.

«На реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, было выделено 400 миллионов рублей. Благодаря этому поддержку в 2020 году получили более полумиллиона москвичей. Это дети и родители, люди с особенностями здоровья, а также те, кто помогает бездомным животным», — рассказала Сергунина.

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